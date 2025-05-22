Где именно будет проходить буферная зона на границе с Украиной

Коротченко также предположил, что глубина буферной зоны может быть от 70 до 120 километров на территории Украины. По его словам, физически в этой буферной зоне будут присутствовать российские вооруженные силы. По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, ее глубина может составить от 30 до 80 километров. Он считает, что так приграничные территории окажутся под защитой как от самых простых украинских беспилотников, так и ракет HIMARS, способных преодолевать большие дистанции.