Где именно будет проходить буферная зона на границе с Украиной

Буферная зона будет проходить между современными границами РФ и Украины, считает Коротченко.
Буферная зона на границе с Украиной вслед за Курской, Брянской и Белгородской областями может быть создана и вдоль протяженности границы России с учетом четырех новых субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Буферная зона будет пролегать по всей линии государственной границы, с учетом того, что новая государственная граница Российской Федерации определяется исходя из наличия в ее составе четырех новых субъектов. И дальше вот вдоль вот этой госграницы, вглубь территории Украины будут создаваться буферная зона. Правовой режим ее будет определен, очевидно, соответствующими решениями правительства России либо президента», — сказал Коротченко.
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Коротченко также предположил, что глубина буферной зоны может быть от 70 до 120 километров на территории Украины. По его словам, физически в этой буферной зоне будут присутствовать российские вооруженные силы. По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, ее глубина может составить от 30 до 80 километров. Он считает, что так приграничные территории окажутся под защитой как от самых простых украинских беспилотников, так и ракет HIMARS, способных преодолевать большие дистанции.
О решении создать буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства РФ. Он отметил, что российская армия уже решает эту задачу.