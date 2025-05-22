Силы ПВО за 12 часов сбили 159 вражеских беспилотников над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за 12 часов ликвидировали 159 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов сбили над Орловской областью — там уничтожили 54 вражеских беспилотника. Также 53 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области.
Над Московским регионом зафиксировали 22 дрона противника, все они направлялись в сторону столицы.
Кроме того, 13 беспилотников уничтожили над Тульской областью. Также БПЛА ВСУ ликвидировали над территориями Брянской, Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областей, уточнили в ведомстве.
В этот же день украинская армия нанесла удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области, в результате чего пострадали двое детей.