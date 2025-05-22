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Россиянин поехал с возлюбленной на отдых, украл у нее миллион и сбежал

Житель свердловского Дегтярска обворовал свою девушку во время отдыха, после чего сбежал. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Житель свердловского Дегтярска обворовал свою девушку во время отдыха, после чего сбежал. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Все случилось еще в начале мая, когда пара вместе поехала на отдых в Ревду. Перед началом отпуска девушка получила компенсацию от государства за ветхое жилье.

Мужчина прознал об этом, после чего незаметно взял телефон своей возлюбленной и перевел себе на счет один миллион рублей. После произошедшего девушка сразу же обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Сначала мужчина свою вину признал, однако уже в суде начал доказывать, что пострадавшая сама перевела ему деньги.

До приговора суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде, на последнее судебное заседание он не явился и был объявлен в розыск, уточнили в публикации.

Недавно водителя сервиса такси из Горячего Ключа в Краснодарском крае задержали после того, как он украл деньги с карты пенсионера, которого перевозил.