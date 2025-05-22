Правительство РФ ужесточило требования к экспортерам

«С 25 мая 2025 года экспортеры будут обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом», — отмечено в сообщении правительства.