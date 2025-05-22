Правительство РФ ужесточило требования к экспортерам

Ощутимую часть валютной выручки придется продавать в России.
Правительство Российской Федерации продлило до 30 апреля 2026 года действие требований об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами, входящими в утвержденный президентским указом перечень. Соответствующее постановление подписано в рамках реализации указа президента, сообщает официальный telegram-канал правительства.
«С 25 мая 2025 года экспортеры будут обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом», — отмечено в сообщении правительства.
Ранее в России были введены меры по снижению зависимости от иностранных валют, в том числе увеличение доли рублевых платежей при импорте, которая в феврале 2025 года достигла 53,5%. Также Минфин рекомендовал использовать новый подход к определению таможенной стоимости импортных товаров, что может привести к росту цен на продукцию из-за колебаний курса валют. Эти меры направлены на стабилизацию валютного рынка и снижение влияния внешних факторов на экономику.