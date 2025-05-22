Более полутора сотен беспилотников уничтожены над РФ

«С 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, крупнейшее количество дронов было сбито над Курской областью — 53 аппарата, а также над Орловской областью — 54 единицы. Кроме того, над Московским регионом уничтожено 22 беспилотника, над Тульской областью — 13, над Брянской — шесть, над Тверской и Рязанской областями — по четыре, еще два БПЛА перехвачены в Калужской и один — в Белгородской области.