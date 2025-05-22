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Злодеяния ВСУ против гражданского населения в Херсонской и Брянской областях расследуют следователи

Следователи из СК РФ займутся расследованием новых злодеяний, совершенных украинскими военными против гражданского населения в Херсонской и Брянской областях.

Следователи из СК РФ займутся расследованием новых злодеяний, совершенных украинскими военными против гражданского населения в Херсонской и Брянской областях.

По данным, предоставленным органами исполнительной власти, жертвами киевской агрессии стали мирные жители: в городе Алешки Херсонской области погиб один человек, а в Новой Каховке ранена женщина.

В Брянской области, в поселке Запесочье Погарского района, местная жительница получила ранения в результате атаки, осуществленной украинскими беспилотниками.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации намерены выяснить все детали произошедших инцидентов и установить личности всех, кто причастен к этим преступлениям.