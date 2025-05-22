Следователи из СК РФ займутся расследованием новых злодеяний, совершенных украинскими военными против гражданского населения в Херсонской и Брянской областях.
По данным, предоставленным органами исполнительной власти, жертвами киевской агрессии стали мирные жители: в городе Алешки Херсонской области погиб один человек, а в Новой Каховке ранена женщина.
В Брянской области, в поселке Запесочье Погарского района, местная жительница получила ранения в результате атаки, осуществленной украинскими беспилотниками.
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации намерены выяснить все детали произошедших инцидентов и установить личности всех, кто причастен к этим преступлениям.