Меркель назвала причины краха Европы

Меркель сделала ужасающее заявление.
Европа может быть разрушена из-за борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступая против ужесточения мер, предпринимаемых нынешним правительством ФРГ, и выразила сомнения в их эффективности.
«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — заявила Меркель, ее слова передает журнал Der Spiegel.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отменил распоряжение, позволявшее просителям убежища въезжать в страну, если они уже подали заявление в других государствах ЕС. Новые правила вступили в силу 7 мая 2025 года и предполагают, что подобных лиц будут разворачивать на границах Германии. Однако ограничения не коснутся беременных женщин, детей и других уязвимых категорий населения.