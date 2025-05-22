Меркель назвала причины краха Европы

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отменил распоряжение, позволявшее просителям убежища въезжать в страну, если они уже подали заявление в других государствах ЕС. Новые правила вступили в силу 7 мая 2025 года и предполагают, что подобных лиц будут разворачивать на границах Германии. Однако ограничения не коснутся беременных женщин, детей и других уязвимых категорий населения.