Силы ПВО за 12 часов сбили над регионами России 159 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение 12 часов уничтожили 159 беспилотников ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны России.
«С 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
По данным министерства, из общего числа вражеских дронов больше всего было сбито над Курской (53) и Орловской (54) областями. Над Московским регионом уничтожили 22 БПЛА, над Тульской областью — 13, над Брянской — шесть, над Тверской и Рязанской — по четыре, над Калужской — два, над Белгородской — один, отчитались в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ, длившуюся с вечера 20 до утра 22 мая, уничтожив 485 украинских беспилотников вне зоны спецоперации.