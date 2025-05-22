Силы ПВО за 12 часов сбили над регионами России 159 украинских БПЛА

По данным министерства, из общего числа вражеских дронов больше всего было сбито над Курской (53) и Орловской (54) областями. Над Московским регионом уничтожили 22 БПЛА, над Тульской областью — 13, над Брянской — шесть, над Тверской и Рязанской — по четыре, над Калужской — два, над Белгородской — один, отчитались в ведомстве.