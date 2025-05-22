Томские подростки сняли сгоревшее знамя Победы на камеру

В Томске местные подростки сожгли на камеру знамя Победы. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в СУ СК России по региону.
Все произошло в этом месяце. Двое школьников решили на камеру снять свои противозаконные действия в отношении знамени Победы — символа российской славы.
После содеянного они опубликовали видео, однако доступ к нему ограничили — кадры мог посмотреть только определенный круг лиц.
Подозреваемые полностью признали свою вину. Суд после рассмотрения дела запретил им совершать некоторые действия.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Сотрудники правоохранительных органов все еще продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе ведомства.
В июне 2023 года началось уголовное преследование певца Шарлота, когда он опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, на котором сжигает российский паспорт.