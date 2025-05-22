Буферную зону вдоль границы с Украиной защитят «Орешниками»

Эту задачу надо решать двумя путями. Первый — создание эшелонированной системы ПВО, способной уничтожать большое количество беспилотников одновременно. Если посмотреть на атаки, которые Украина совершала на протяжении хотя бы мая, то было и сотня, и две, и даже более 400 БПЛА в сутки. Это серьезная угроза, и ВСУ будут ее масштабировать. Одна из мер реагирования — введение в состав существующих зенитно-ракетных комплексов новых типов управляемых ракет, достаточно малогабаритных, относительно дешевых для налаживания массового производства и эффективно поражающих беспилотники.