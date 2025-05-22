Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Авдеевкой из-за удара ракет HIMARS ранены восемь человек

По поселку Пантелеймоновка ударили четыре ракеты, сообщили в оперативных службах.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики нанесли ракетный удар с использованием РСЗО HIMARS по населенному пункту Пантелеймоновка, расположенному вблизи Авдеевки. В результате атаки ранения получили восемь человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В Пантелеймоновке зафиксированы ранения у восьми мирных жителей. Обстрел был осуществлен четырьмя ракетами, выпущенными из системы HIMARS», — уточнил представитель оперативных служб.

Известно о повреждении четырех многоквартирных домов.

Кроме того, на кровле одного из зданий был найден дрон ВСУ с надписью «От ГУР» на украинском языке, указывающей на принадлежность к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.