Под Авдеевкой из-за удара ракет HIMARS ранены восемь человек

Украинские боевики нанесли ракетный удар с использованием РСЗО HIMARS по населенному пункту Пантелеймоновка, расположенному вблизи Авдеевки. В результате атаки ранения получили восемь человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В Пантелеймоновке зафиксированы ранения у восьми мирных жителей. Обстрел был осуществлен четырьмя ракетами, выпущенными из системы HIMARS», — уточнил представитель оперативных служб.
Известно о повреждении четырех многоквартирных домов.
Кроме того, на кровле одного из зданий был найден дрон ВСУ с надписью «От ГУР» на украинском языке, указывающей на принадлежность к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.