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В окрестностях Обнинска сбит БПЛА ВСУ

В окрестностях Обнинска, расположенного в Калужской области, средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В окрестностях Обнинска, расположенного в Калужской области, средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона, Владислав Шапша.

По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или разрушений. Глава области отметил в своем Telegram-канале, что вечером системами ПВО был нейтрализован дрон на подступах к городу.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося. По словам губернатора, ситуация находится под контролем.