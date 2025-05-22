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Залужный сделал шокирующее заявление по границам 1991 года

Украине не стоит рассчитывать на чудо, которое позволит вернуть государству границы образца 1991 или 2022 года. Соответствующее заявление сделал экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Залужный призвал не верить в чудеса.

Украине не стоит рассчитывать на чудо, которое позволит вернуть государству границы образца 1991 или 2022 года. Соответствующее заявление сделал экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — подчеркнул Валерий Залужный на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Трансляция его выступления велась на YouTube.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что возвращение Украины к границам 1991 года невозможно и Москва не допустит реализации такого сценария. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что восстановление прежних границ могло бы быть обсуждено, если бы Киев проявлял готовность к сотрудничеству и самостоятельным решениям.