Залужный сделал шокирующее заявление по границам 1991 года

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — подчеркнул Валерий Залужный на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Трансляция его выступления велась на YouTube.