Полиция изъяла 50 кошек из квартиры женщины, которая хранила их трупы в холодильнике

Псковские сотрудники правоохранительных органов смогли спасти 41 животное от женщины, которая хранила тела мертвых кошек в холодильнике. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в некоммерческой организации «Зоозащита».
Женщина жила на проспекте Энтузиастов в квартире с 50-ю кошками. Кроме того, себя она называла зооволонтером.
Однако хозяйка не ухаживала за домашними питомцами должным образом. Соседи также часто жаловались на запах, который доносился из квартиры. Попасть внутрь удалось только с помощью сотрудников полиции.
Кошки были сильно истощены и напуганы. В холодильнике обнаружили девять замороженных кошек.
Все их тела оперативно передали на экспертизу в ветеринарную клинику, чтобы установить причины их смерти.
Оставшихся питомцев изъяли и поместили в приюты. Хозяйку животных отправили в специализированное медицинское учреждение, передает издание «Российская газета».
Недавно в Воронеже владельцы отрубили свой кошке хвост топором, а затем избавились от нее, выбросив в подъезд.