Забившего шваброй до смерти приятеля мужчину задержали спустя 11 лет в Приморье

Правоохранители задержали мужчину, который в феврале 2014 года в городе Артеме с помощью швабры забил своего приятеля до смерти. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
По словам представителей ведомства, 11 лет назад мужчина в ходе конфликта нанес знакомому по меньшей мере 18 ударов в районе головы и тела. Пострадавший вскоре скончался в местной больнице. Следователи совместно с коллегами из краевого отделения Министерства внутренних дел РФ отыскали свидетеля, который смог назвать убийцу.
— В настоящее время обвиняемый задержан… ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный Telegram-канал отделения ведомства по Приморью.
Похожий случай произошел 14 мая, когда правоохранители задержали жителя Подольска, который 12 лет назад украл семь миллионов рублей из банкомата в Москве.