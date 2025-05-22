Мошенники украли у пенсионера пять миллионов рублей, которые он копил всю жизнь

Пенсионер из Туапсе поверил мошенникам, из-за чего лишился всех своих сбережений. Об этом в четверг, 22 мая, рассказали в Telegram-канале «У Черного моря. Туапсе».
Аферисты позвонили пожилому мужчине и сообщили, что ему срочно необходимо снять все деньги, которые он накопил. Пострадавший откладывал средства всю свою жизнь.
После на такси они доставили его в город Азов, где пенсионер передал незнакомцам пять миллионов рублей.
Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти мошенников и установить все обстоятельства случившегося. Проводится комплекс мероприятий для задержания подозреваемых, уточнили в публикации.
Недавно мошенники вынудили 74-летнюю пенсионерку из Москвы продать свою квартиру, а вырученные деньги отдать их курьеру, чтобы средства якобы положили на безопасный счет.