«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

«22 мая в 13:13 в эфире радиостанции прозвучало слово “беззлобие”, а за ним, в 14:24, последовало слово “хрюкостяг”», — говорится в публикации. Администраторы канала также напомнили, что предыдущая активность станции была зафиксирована 19 мая, когда в эфире прозвучали слова «блефопуф» и «болтанка», что совпало по времени с телефонным разговором президентов России и США.