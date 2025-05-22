Буферная зона на границе с Украиной и массовые атаки дронов: главное об СВО на 22 мая

Российская армия готовит особую буферную зону на границе с Украиной для защиты России.
Российские военные начали формировать буферную зону на границе с Украиной после соответствующего решения руководства страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он также отметил, что Белгородская, Брянская и Курская области продолжают подвергаться атакам со стороны дронов ВСУ. Только за 22 мая Украина запустила свыше сотни беспилотников в сторону восьми российских регионов. В результате некоторых атак сообщалось о пострадавших, включая детей. Подробнее о главных событиях спецоперации на Украине за 22 мая — в материале URA.RU.
Особая зона на границе с Украиной для защиты России.
В ходе совещания с членами правительства Путин заявил, что российские вооруженные силы приступили к созданию защитной буферной зоны вдоль границы с Украиной. По его словам, соответствующее решение было принято ранее, и в настоящее время военные реализуют поставленную задачу. Говоря о необходимости создания данной зоны президент напомнил, что Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются обстрелам со стороны украинской артиллерии, атакам беспилотников и действиям диверсионно-разведывательных групп.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные.
Эксперты считают, что буферная зона, создаваемая на границе с Украиной, может пролегать вглубь украинской территории на расстояние от 30 до 120 километров. Своими размышлениями ни поделились с URA.RU. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что оптимальная глубина буферной зоны составляет от 70 до 120 километров. Он подчеркнул, что на данной территории будет размещен военный контингент России, что позволит обеспечить безопасность приграничных районов и предотвратить проникновение украинских подразделений на российскую территорию.
В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил изданию, что для эффективной защиты российской границы буферная зона должна иметь глубину от 30 до 80 километров. По его словам, это позволит защитить территорию России как от атак простейших беспилотных летательных аппаратов, так и от ракетных систем HIMARS. Михайлов также добавил, что на данный момент в зону безопасности могут войти Харьковская и Сумская области Украины, а в дальнейшем к ним может присоединиться и Днепропетровская область.
Украина весь день запускает дроны по России.
Первая волна: Москва приняла большую часть.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина второй день массово атакует российские регионы дронами: что известно об ударах ВСУ.
Украинские военные в очередной раз предприняли массированную атаку беспилотниками на российские регионы. В течение суток 22 мая 2025 года было зафиксировано две волны атак, в общей сложности в небе над Россией средства ПВО уничтожили и перехватили 159 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Первая волна атак началась ночью и продолжалась до утра 22 мая. По данным Министерства обороны РФ, в этот период были уничтожены 105 дронов, большая часть из них была сбита над Московским регионом. В Московской области силами ПВО были уничтожены 35 дронов, в Орловской — 14, в Курской — 12, а в Белгородской — 11 дронов. В небе над Тульской областью сбито 10 беспилотников, над Калужской — девять, а над Воронежской — семь летательных аппаратов. Помимо этого, по три БПЛА нейтрализованы в Липецкой и Смоленской областях. В Брянской области был уничтожен один беспилотник.
Вторая волна: есть пострадавшие.
Вторая волна атак беспилотников началась днем 22 мая. Основные удары пришлись на Московскую, Брянскую, Курскую области. По официальным данным Минобороны РФ, над Московской областью дополнительно сбили еще 17 дронов, над Брянской — еще 15.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Брянской области есть погибший, а в Рязани ВСУ атакуют НПЗ: последствия атак Украины. Фоторепортаж.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале, что все запущенные в сторону столицы беспилотники были своевременно уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений в Москве нет, однако экстренные службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что все 15 дронов второй волны были сбиты силами ПВО. Он также сообщал о погибшем мирном жителе.
В Курской области во второй половине дня произошел серьезный инцидент: один из украинских беспилотников поразил здание магазина в селе Пушкарное. В результате удара возник пожар, здание получило значительные повреждения, пострадали несколько человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
Также стало известно о ранении курского чиновника Николая Волобуева. Он обратился с просьбой к президенту Владимиру Путину принять меры для отведения врага дальше от границ РФ и усилить защиту приграничных районов.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн также прокомментировал ситуацию, подчеркнув необходимость усиления мер безопасности и защиты приграничных регионов России от атак украинских беспилотников. Он также сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области, в результате чего пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей.
Дрон «Молния» поразил пункт управления FРV-дронами противника.
Экипаж российского дрона «Молния-2» вывел из строя командный пункт управления FPV-дронами ВС Украины на красноармейском направлении. В результате противник лишился до трех подготовленных экипажей беспилотников, сообщил командир подразделения с позывным «Каспер» «Пятому каналу».
Меньше месяца до освобождения ЛНР.
В течение ближайших двух недель российские военные могут завершить операцию по достижению административных границ Луганской Народной Республики и полностью установить контроль над ее территорией. Об этом рассказал первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий. По его словам до полного освобождения осталось менее 0,01% территории ЛНР. Однако он призвал не загадывать раньше времени, но выразил уверенность в своих словах.
Контроль над новыми территориями.
Минобороны РФ сообщило, что солдаты из группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Полтавка, находящийся на территории ДНР. В ведомстве подчеркнули, что благодаря активным и решительным действиям российских подразделений данный населенный пункт был освобожден. Кроме того, отмечается, что российские силы продолжают развивать наступление на данном участке фронта.
Ситуация по масштабному обмену пленными.
Россия передала Украине список лиц для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также уточнил, что Киев также направил Москве ответный перечень для обмена пленными. Стороны изначально договорились об обмене в данном формате на недавних переговорах в Стамбуле.