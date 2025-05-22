Буферная зона на границе с Украиной и массовые атаки дронов: главное об СВО на 22 мая

Первая волна атак началась ночью и продолжалась до утра 22 мая. По данным Министерства обороны РФ, в этот период были уничтожены 105 дронов, большая часть из них была сбита над Московским регионом. В Московской области силами ПВО были уничтожены 35 дронов, в Орловской — 14, в Курской — 12, а в Белгородской — 11 дронов. В небе над Тульской областью сбито 10 беспилотников, над Калужской — девять, а над Воронежской — семь летательных аппаратов. Помимо этого, по три БПЛА нейтрализованы в Липецкой и Смоленской областях. В Брянской области был уничтожен один беспилотник.