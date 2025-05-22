Два человека погибли под Авдеевкой в результате удара ВСУ ракетами HIMARS

Два человека погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ ракетами HIMARS и беспилотниками по поселку Пантелеймоновка недалеко от Авдеевки в ДНР.
По словам врио главы муниципалитета Ясиноватского муниципального округа Александра Пеняева, пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.
«В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями ранения различной степени тяжести получили 8 жителей Пантелеймоновки», — написал он в своем Telegram-канале.
Данные о погибших обнародовало управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
По информации ТАСС, обстрел велся четырьмя ракетами HIMARS.
Ранее сообщалось, что ВСУ боятся подразделения ВС РФ, уничтожающего установки HIMARS.