В Минске мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 20.10 52-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по улице Чюрлениса. Вблизи дома № 3 он не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением — мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть.
Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспорта к повышенной концентрации и внимательности на дороге, а также выполнению всех действий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения. -0-