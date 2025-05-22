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В Минске мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть

По предварительной информации, сегодня около 20.10 52-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по улице Чюрлениса. Вблизи дома № 3 он не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением — мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть.

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 20.10 52-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по улице Чюрлениса. Вблизи дома № 3 он не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением — мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспорта к повышенной концентрации и внимательности на дороге, а также выполнению всех действий, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения. -0-