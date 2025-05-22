В Минске мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть

По предварительной информации, сегодня около 20.10 52-летний водитель мотоцикла Yamaha двигался по улице Чюрлениса. Вблизи дома № 3 он не учел состояние дорожного покрытия, не справился с управлением — мотоцикл вместе с водителем упал на проезжую часть.