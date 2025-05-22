«Буферная зона — это Харьковская и Сумская области»: эксперты описали URA.RU, как она может выглядеть. Карта

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин вновь заявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Российский лидер отметил, что она создается для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Эти регионы, как отметил президент, граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Это необходимо для защиты от обстрелов ВСУ приграничных районов России. Эксперты рассказали в интервью URA.RU, что такое буферная зона, на сколько километров вглубь Украины она может пролегать и в чем ее эффективность.