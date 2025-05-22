«Буферная зона — это Харьковская и Сумская области»: эксперты описали URA.RU, как она может выглядеть. Карта

По словам Путина, буферная зона создается для Белгородской, Брянской и Курской областей.
На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин вновь заявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Российский лидер отметил, что она создается для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей. Эти регионы, как отметил президент, граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Это необходимо для защиты от обстрелов ВСУ приграничных районов России. Эксперты рассказали в интервью URA.RU, что такое буферная зона, на сколько километров вглубь Украины она может пролегать и в чем ее эффективность.
Примерное расположение буферной зоны на границе с Украиной Фото: инфографика URA.RU.
Что такое буферная зона.
Буферная зона представляет собой территорию, предназначенную для разграничения различных областей. Чаще всего подобные зоны используются в международных отношениях с целью снижения уровня напряженности между конфликтующими сторонами и предотвращения возможности непосредственных столкновений. Помимо этого, буферные зоны могут организовываться и для иных целей, включая обеспечение санитарно-эпидемиологической или экологической безопасности, а также охрану объектов культурного и исторического значения.
В украинском конфликте буферная зона необходима, чтобы исключить возможность для ВСУ нанести удары по российским регионам даже самым передовым оружием. Об этом URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Буферная зона нужна для исключения возможности террористических атак ВСУ против российской территории, соответственно, российских граждан. После того, как будет решена задача полного освобождения территории четырех субъектов РФ, где сегодня присутствует Украина, то параллельно с решением этой задачи будет создана буферная зона от российских границ вглубь территории Украины. Физически в этой буферной зоне будут присутствовать российские ВС и будут отсутствовать ВСУ. В этом суть буферной зоны — это зона безопасности. Таким образом, мы исключаем физическую возможность подразделений ВСУ прорваться на российскую территорию», — подчеркнул Коротченко.
Сколько времени потребуется на создание буферной зоны.
Создание буферной зоны — не быстрый процесс. Все зависит от соотношения сил двух сторон, считает Коротченко.
«Даже не буду давать никаких прогнозов здесь. Это будет определять реальное соотношение сил и средств, как говорится, на земле, и возможностей ВС РФ решать эту задачу. Поэтому сколько потребуется, столько времени и будет выделено для решения этой задачи», — отметил эксперт.
По его словам, подобное не решится ни за неделю, ни за месяц. Однако задача в любом случае будет уверенно решаться.
Протяженность буферной зоны между РФ и Украиной.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКакая глубина будет у буферной зоны на границе с Украиной, о которой сказал Путин.
Буферная зона на украинской границе может простираться вглубь территории Украины на расстояние от 70 до 120 километров. Такая мера призвана устранить угрозу прорыва украинских военнослужащих на территорию РФ.
«Буферная зона необходима, ну, скажем, на глубину от 70 до 120 километров. Она проляжет вглубь территории Украины. В этом суть буферной зоны, это зона безопасности. Таким образом, мы исключаем физическую возможность подразделений ВСУ прорваться на российскую территорию», — сказал Коротченко.
Однако даже такая глубина буферной зоны может представлять угрозу со стороны украинских военных, поскольку те могут атаковать российские территории, используя дроны или крылатые ракеты. Однако эти ситуации решаются слаженной работой российских ПВО и возможностью нанесения дальнобойных ударов, считает Коротченко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные.
«В этом варианте буферной зоны угрозу для нас будет представлять либо террористические атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа дальнего радиуса действия, либо использования крылатых ракет большой дальности. Но парирование этих угроз уже будет решаться не методами буферной зоны, а работой системы комплексов российского ПВО», — заявил Коротченко.
Буферная зона может быть меньше по глубине.
По заявлению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, глубина буферной зоны может составлять от 30 до 80 километров. Он поделился в беседе с URA.RU, что так можно будет защитить приграничные территории РФ как от самых простых украинских беспилотников, так и ракет HIMARS, способных преодолевать большие дистанции.
Где именно будет пролегать буферная зона.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде именно будет проходить буферная зона на границе с Украиной.
Буферная зона на границе с Украиной вслед за Курской, Брянской и Белгородской областями может быть создана вдоль протяженности всей границы России. При этом здесь учитываются и четыре новых субъекта РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, рассказал Игорь Коротченко. Он отметил, что правовой режим зоны будет определен соответствующими решениями правительства России, либо президента страны.
Михайлов же считает, что буферная зона может быть создана в Сумской и Харьковской областях. Именно там идут активные боевые столкновения.
«По моему мнению, мы подразумеваем на данном этапе боевых действий под буферной зоной — территории Украины, которые не входят в новые регионы РФ, то есть не входят в состав наших границ, оговоренных Конституцией страны. Конкретно сейчас — это Харьковская и Сумская области. Возможно, в ближайшее время мы увидим и Днепропетровскую область в этом списке, потому что боевые действия идут там практически у самой границы», — отметил Михайлов.
Насколько эффективно создание буферной зоны.
Создание буферной зоны — временное явление. В первую очередь, оно призвано выполнить одну из целей спецоперации, о которой ранее говорил Путин, а именно — демилитаризации Украины, рассказал Александр Михайлов.
«Буферная зона — это не какое-то новое юридическое образование на месте, это, по сути, временное явление, которое напрямую связано с ходом боевых действий. Реализация целей СВО и дальнейшее заключение соглашений с западной стороной предполагает многолетний мир. То есть не должно быть вообще каких-то вооружений вблизи российских границ. Для этого и проводится демилитаризация украинской армии», — подчеркнул Михайлов.
О создании зоны безопасности заявляли в РФ и ранее.
Россия неоднократно акцентировала внимание на необходимости формирования буферных зон в регионах, граничащих с Украиной. В мае 2024 года Владимир Путин объявил о планах по созданию так называемой «санитарной зоны» на территории Харьковской области с целью обеспечения защиты российских приграничных населенных пунктов от обстрелов. В марте 2025 года, в ходе визита в командный пункт войск в Курской области, глава РФ предложил рассмотреть возможность организации «зоны безопасности» вдоль российско-украинской границы. В апреле того же года издание BBC, со ссылкой на источник в Генштабе Украины, сообщило о планах российских военных по формированию буферной зоны в Сумской области.