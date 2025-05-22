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СК возбудил уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Волобуева

Чиновник Беловского района Курской области пострадал во время атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль чиновника, который передвигался в селе Белица Беловского района Курской области. Сейчас Николай Волобуев находится в больнице, где проходит лечение.

С чиновником связался глава государства Владимир Путин по телефону. Он пожелал скорейшего восстановления и обещал, что ВС РФ будут отвечать на любую агрессию со стороны киевских властей. Президент назвал методы, которые применяют ВСУ и наемники террористическими.