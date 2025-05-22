СК возбудил уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Волобуева

С чиновником связался глава государства Владимир Путин по телефону. Он пожелал скорейшего восстановления и обещал, что ВС РФ будут отвечать на любую агрессию со стороны киевских властей. Президент назвал методы, которые применяют ВСУ и наемники террористическими.