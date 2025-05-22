СК возбудил уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Волобуева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ранением главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт (пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль чиновника, который передвигался в селе Белица Беловского района Курской области. Сейчас Николай Волобуев находится в больнице, где проходит лечение.
С чиновником связался глава государства Владимир Путин по телефону. Он пожелал скорейшего восстановления и обещал, что ВС РФ будут отвечать на любую агрессию со стороны киевских властей. Президент назвал методы, которые применяют ВСУ и наемники террористическими.