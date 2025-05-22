Собянин: Силы ПВО сбили еще три БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону столицы. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.
Ранее в Министерстве обороны рассказали, что за последние 12 часов над территорией страны ликвидировали 159 вражеских беспилотников. Атакам подверглись Московский регион, Курская, Орловская, Тульская области и другие субъекты.
В этот же день украинская армия нанесла удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области, в результате чего пострадали двое детей.