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Собянин: Силы ПВО сбили еще три БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону столицы. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону столицы. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что за последние 12 часов над территорией страны ликвидировали 159 вражеских беспилотников. Атакам подверглись Московский регион, Курская, Орловская, Тульская области и другие субъекты.

В этот же день украинская армия нанесла удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области, в результате чего пострадали двое детей.