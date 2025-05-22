Украина нанесла удар РСЗО HIMARS по поселку Пантелеймоновка в ДНР: есть пострадавшие

Корреспондент ТАСС, работающий на месте происшествия, сообщает о повреждении четырех многоквартирных домов. Кроме того, на крыше одного из зданий был обнаружен беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ. На корпусе БПЛА имелась надпись на украинском языке «Від ГУР», что указывает на принадлежность к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.