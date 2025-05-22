По данным ТАСС, в результате массированного ракетного удара, нанесенного ВСУ с использованием РСЗО HIMARS по поселку Пантелеймоновка, расположенному вблизи Авдеевки, пострадали восемь гражданских лиц.
По словам представителей оперативных служб, обстрел Пантелеймоновки велся четырьмя ракетами HIMARS, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей.
Корреспондент ТАСС, работающий на месте происшествия, сообщает о повреждении четырех многоквартирных домов. Кроме того, на крыше одного из зданий был обнаружен беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ. На корпусе БПЛА имелась надпись на украинском языке «Від ГУР», что указывает на принадлежность к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.