СК завел дело о теракте после ранения главы Беловского района Волобуева

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Инцидент произошел 22 мая. Украинские бойцы сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки и теперь находится в больнице.
«Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт», — сообщается в публикации.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону Николаю Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.