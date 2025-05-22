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СК завел дело о теракте после ранения главы Беловского района Волобуева

Николай Волобуев получил ранение после атаки дрона ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 22 мая. Украинские бойцы сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки и теперь находится в больнице.

«Действия украинских боевиков квалифицированы как террористический акт», — сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин позвонил по телефону Николаю Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.