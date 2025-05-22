Собянин: ПВО РФ сбила еще три беспилотника на подлете к Москве

Аналогичные атаки беспилотников на Москву происходили и ранее — 21 мая система ПВО Минобороны уже уничтожила шесть вражеских БПЛА, после чего в подмосковном аэропорту Жуковский вводились временные ограничения на взлет и посадку, а жителей предупреждали о возможных перебоях связи.