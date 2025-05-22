Собянин: ПВО РФ сбила еще три беспилотника на подлете к Москве

Еще три БПЛА были сбиты над Москвой.
Средства противовоздушной обороны Минобороны России перехватили и уничтожили еще три вражеских беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать Москву. Об этом 22 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В результате работы системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ на подлете к Москве уничтожены еще три беспилотника. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина в telegram-канале.
Аналогичные атаки беспилотников на Москву происходили и ранее — 21 мая система ПВО Минобороны уже уничтожила шесть вражеских БПЛА, после чего в подмосковном аэропорту Жуковский вводились временные ограничения на взлет и посадку, а жителей предупреждали о возможных перебоях связи.