В Словакии правоохранительные органы задержали 20 участников неонацистской организации «Вальхалла». Обвинения в экстремистской деятельности были предъявлены 14 из них, передает агентство новостей TASR.
Специализированный уголовный суд принял решение об аресте троих членов указанной группировки. Задержанных заподозрили в совершении преступлений экстремистской направленности в городе Братислава.
По данным журналистов, 14 обвиняемых из «Вальхаллы» занимались распространением материалов экстремистского содержания и демонстрировали явную склонность к религиозной и расовой вражде, а также к нарушению прав человека и основных свобод.
В марте ФСБ задержала жителя Островского района Псковской области за размещение экстремистских публикаций в Сети. Утверждалось, что подозреваемый публиковал в соцсети «ВКонтакте» контент, содержащий призывы к насильственным действиям против представителей власти. Кроме того, в его постах пропагандировалась деятельность организации, признанной террористической на территории РФ.
Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские военные ликвидировали опытного нациста-мародёра Богдана Лысенко.