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TASR: 20 неонацистов из группировки «Вальхалла» задержали в Словакии

В Словакии Специализированный уголовный суд арестовал троих участников группировки «Вальхалла» по подозрению в экстремизме.

Источник: Аргументы и факты

В Словакии правоохранительные органы задержали 20 участников неонацистской организации «Вальхалла». Обвинения в экстремистской деятельности были предъявлены 14 из них, передает агентство новостей TASR.

Специализированный уголовный суд принял решение об аресте троих членов указанной группировки. Задержанных заподозрили в совершении преступлений экстремистской направленности в городе Братислава.

По данным журналистов, 14 обвиняемых из «Вальхаллы» занимались распространением материалов экстремистского содержания и демонстрировали явную склонность к религиозной и расовой вражде, а также к нарушению прав человека и основных свобод.

В марте ФСБ задержала жителя Островского района Псковской области за размещение экстремистских публикаций в Сети. Утверждалось, что подозреваемый публиковал в соцсети «ВКонтакте» контент, содержащий призывы к насильственным действиям против представителей власти. Кроме того, в его постах пропагандировалась деятельность организации, признанной террористической на территории РФ.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении российские военные ликвидировали опытного нациста-мародёра Богдана Лысенко.