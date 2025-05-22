TASR: 20 неонацистов из группировки «Вальхалла» задержали в Словакии

В марте ФСБ задержала жителя Островского района Псковской области за размещение экстремистских публикаций в Сети. Утверждалось, что подозреваемый публиковал в соцсети «ВКонтакте» контент, содержащий призывы к насильственным действиям против представителей власти. Кроме того, в его постах пропагандировалась деятельность организации, признанной террористической на территории РФ.