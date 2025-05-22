Мигранты в Подмосковье избили военного за замечание о парковке

«В социальных медиа сообщается, что в Балашихе мигранты в ответ на замечание относительно парковки автомобиля в неположенном месте напали на военнослужащего», — указано в сообщении.
В СК добавили, что в момент происшествия военнослужащий проходил лечение в Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела и о выясненных обстоятельствах.
Ранее Life.ru сообщал, в России намерены ужесточить контроль над курьерами-мигрантами. Согласно новой инициативе, для получения лицензии мигранты должны будут встать на специальный учёт, пройти проверку и оплатить пошлину.