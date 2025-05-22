Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мигранты в Подмосковье избили военного за замечание о парковке

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, как мигранты избили военнослужащего в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: Life.ru

«В социальных медиа сообщается, что в Балашихе мигранты в ответ на замечание относительно парковки автомобиля в неположенном месте напали на военнослужащего», — указано в сообщении.

В СК добавили, что в момент происшествия военнослужащий проходил лечение в Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела и о выясненных обстоятельствах.

Ранее Life.ru сообщал, в России намерены ужесточить контроль над курьерами-мигрантами. Согласно новой инициативе, для получения лицензии мигранты должны будут встать на специальный учёт, пройти проверку и оплатить пошлину.