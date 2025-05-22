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Девушка погибла и четверо детей пострадали после атаки ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля погибла молодая женщина и пострадали дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Боевики ВСУ продолжают атаковать мирное население (фото из архива).

В Запорожской области в результате обстрела ВСУ гражданского автомобиля погибла молодая женщина и пострадали дети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«При террористической атаки ВСУ погибла 35-летняя девушка. Пострадали дети в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец», — написал Балицкий у себя в telegram-канале.

Он отметил, что у раненых детей травмы средней тяжести, медицинскую помощь им уже оказывают, их жизни ничего не угрожает. Губернатор заявил, что пострадавшим, а также семье погибшей, окажут необходимую поддержку.

Ранее Балицкий рассказал, что противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришелся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль. Также частичный ущерб был нанесен зданию магазина и прилегающей территории.