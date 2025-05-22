Два человека погибли после падения самолета возле аэропорта в Калифорнии

Два человека погибли и восемь пострадали в результате падения легкомоторного самолета Cessna 550 в американском штате Калифорния, сообщил замглавы пожарной охраны города Сан-Диего Дэн Эдди.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от аэропорта.
«Всего у нас восемь пострадавших и двое погибших. Один из пострадавших был госпитализирован», — сказал он во время брифинга.
По данным Эдди, самолет упал рано утром, около 4:00 по местному времени. По факту произошедшего будет проведено расследование.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета загорелись порядка 15 домов и несколько автомобилей.
Предположительной причиной крушения стали сильный туман и отсутствие видимости.