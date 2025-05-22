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Из здания СК Армении похитили свыше $500 тыс., хранившихся как вещдок

Деньги находились в сейфе на шестом этаже главного управления СК Армении, сообщает Pastinfo.

Источник: Аргументы и факты

В Ереване ведется следствие по факту пропажи крупной суммы денег из Следственного комитета Армении. Речь идет об исчезновении 590 тысяч долларов США из хранилища вещдоков, о чем сообщает Pastinfo, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, указанная сумма хранилась в сейфе, расположенном на шестом этаже главного управления, занимающегося расследованием дел, связанных с экономической преступностью и контрабандой. Предполагается, что злоумышленник проник в здание, используя поддельный пропуск, оформленный на имя одного из следователей.

Как сообщают журналисты, в связи с этим инцидентом был задержан начальник управления Следственного комитета. В настоящее время он находится под стражей Антикоррупционного комитета.

На момент публикации официальные заявления от представителей Следственного комитета и антикоррупционного ведомства отсутствовали.