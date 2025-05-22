Из здания СК Армении похитили свыше $500 тыс., хранившихся как вещдок

По данным журналистов, указанная сумма хранилась в сейфе, расположенном на шестом этаже главного управления, занимающегося расследованием дел, связанных с экономической преступностью и контрабандой. Предполагается, что злоумышленник проник в здание, используя поддельный пропуск, оформленный на имя одного из следователей.