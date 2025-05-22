Двухдневная атака БПЛА ВСУ на Россию и сотня сбитых дронов: что известно к этому часу

21 и 22 мая Россия подверглась одной из самых масштабных дроновых атак за все время СВО. Основной удар пришелся на Курскую и Орловскую области — над каждой было сбито более 100 беспилотников. Всего, по официальным данным, украинские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в 14 российских регионах. Кроме того, атаки зафиксированы в Брянской (74), Московской (80), Тульской (20), Рязанской (15), Калужской (13), Владимирской (6), Воронежской (7), Липецкой (4), Смоленской (3), Ростовской (2) областях, Крыму и акватории Черного моря (3). Восемь БПЛА были сбиты на подлете к границе.