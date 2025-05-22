Двухдневная атака БПЛА ВСУ на Россию и сотня сбитых дронов: что известно к этому часу

21 и 22 мая 2025 года Россия столкнулась с масштабной атакой беспилотников со стороны ВСУ.
ВСУ в течение двух суток предприняли масштабную атаку беспилотниками по российским регионам. Силы ПВО отразили обе волны ударов, сбив более полутысячи дронов — среди пострадавших есть один человек. Подробности в материале URA.RU.
Масштаб атаки: более 500 дронов за два дня.
Сотни дронов атаковали центральную РоссиюФото: Роман Наумов © URA.RU.
21 и 22 мая Россия подверглась одной из самых масштабных дроновых атак за все время СВО. Основной удар пришелся на Курскую и Орловскую области — над каждой было сбито более 100 беспилотников. Всего, по официальным данным, украинские БПЛА были зафиксированы и уничтожены в 14 российских регионах. Кроме того, атаки зафиксированы в Брянской (74), Московской (80), Тульской (20), Рязанской (15), Калужской (13), Владимирской (6), Воронежской (7), Липецкой (4), Смоленской (3), Ростовской (2) областях, Крыму и акватории Черного моря (3). Восемь БПЛА были сбиты на подлете к границе.
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Позже стало известно, что во вторую волну к атаке добавились еще 17 дронов над Московской областью и 15 над Брянской. Еще восемь беспилотников были сбиты на маршрутах пролета, до того как достигли российских регионов.
Первая волна: сбитые дроны и ограничение авиасообщения.
Для безопасности населения была временно приостановлена работа связи и интернетаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В ночь на 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трех беспилотников, направлявшихся к столице. Силы ПВО успешно отразили атаку, и экстренные службы работали на местах падения обломков. В связи с угрозой были временно введены ограничения на работу аэропортов Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково. Около 03:00 ограничения были сняты.
Для защиты населения в Орловской, Липецкой, Тульской и Владимирской областях временно отключали мобильный интернет. В Твери перебои затронули отдаленные районы, нарушив работу валидаторов в транспорте. Власти рекомендовали использовать проводной интернет и Wi-Fi.
Вторая волна: удары по инфраструктуре и жертвы среди мирных жителей.
ПВО удалось отразить все атакиФото: Сергей Русанов © URA.RU.
22 мая атаки продолжились. В Московской области сбили 17 дронов, в Брянской — 15. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных беспилотниках, направлявшихся к столице. Экстренные службы оперативно реагировали, предотвращая разрушения и жертвы.
В Курской области дрон атаковал магазин в селе Пушкарное: пострадали двое сотрудников, оба госпитализированы. В Беловском районе был ранен глава района Николай Волобуев — это уже четвертое нападение на него. Президент Владимир Путин лично пожелал ему выздоровления. В Орловской, Липецкой, Владимирской и Тульской областях временно отключали мобильную связь и интернет. Перебои с интернетом зафиксированы также в Твери.
Повторяющиеся атаки: новые рекорды.
Массированные атаки украинских беспилотников на российскую территорию продолжаются. 7 мая сообщалось о запуске 524 БПЛА по России, что стало абсолютным рекордом за все время проведения СВО. Ранее, в ночь на 20 марта, ВСУ предприняли ещё одну массированную атаку дронами, в которой, по данным Минобороны, участвовали 132 беспилотника. Все они были сбиты.