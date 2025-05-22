Собянин сообщил о ликвидации вражеских БПЛА, летевших на Москву

В Министерстве обороны России 22 мая сообщили, что силами противовоздушной обороны вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских беспилотных летательных аппаратов. Только над Московской областью сбиты 63 беспилотника. Помимо Подмосковья, вражеские БПЛА пытались атаковать еще тринадцать регионов России, в том числе Крым, в районе которого были сбиты три дрона. Наибольшее число беспилотников — 135 — было уничтожено над Орловской областью.