Собянин сообщил о ликвидации вражеских БПЛА, летевших на Москву

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале опубликовал несколько сообщений о ликвидации вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону столицы.
Массированная атака вражеских беспилотников на город продолжается уже несколько дней. Только за последние сутки на территории Московского региона силами противовоздушной обороны Министерства обороны России было сбито более двух десятков беспилотников.
Сообщения мэра в социальных сетях об уничтожении очередных БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, появлялись в течение всего дня.
— ПВО Минобороны отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Сергей Собянин о ликвидации одной из самых массированных атак на Москву.
Во время атак украинских беспилотников временно вводились ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. После уничтожения вражеских летательных аппаратов ограничения снимались, а аэропорты возвращались к обычному режиму работы.
В Министерстве обороны России 22 мая сообщили, что силами противовоздушной обороны вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских беспилотных летательных аппаратов. Только над Московской областью сбиты 63 беспилотника. Помимо Подмосковья, вражеские БПЛА пытались атаковать еще тринадцать регионов России, в том числе Крым, в районе которого были сбиты три дрона. Наибольшее число беспилотников — 135 — было уничтожено над Орловской областью.