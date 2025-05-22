В Запорожской области при атаке ВСУ погибла девушка и ранены четыре ребенка

В Васильевском районе Запорожской области в результате удара украинских боевиков погибла девушка, четверо детей получили ранения. Об этом проинформировал глава области Евгений Балицкий.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации, предоставленной Балицким, состояние всех пострадавших детей оценивается как средней тяжести. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место и оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой из-за удара ракет HIMARS ранены восемь человек.