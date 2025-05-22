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Раскрыта причина задержания заместителя губернатора Кубани по строительству

В Сети раскрыли основную причину, по которой задержали заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Сети раскрыли основную причину, по которой задержали заместителя губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко — его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Следователи выяснили, что чиновник неоднократно подписывал акты о завершении строительных работ, но на деле они были либо на этапе строительства, либо с нарушениями. Все документы, подпись на которых ставил Нестеренко, касаются объектов, построенных в 2023—2024 годах.

При этом предшественника чиновника на посту Сергея Власова также ранее арестовали по подозрению в получении взятки. Теперь в практически такой же ситуации находится и Нестеренко.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Если вину Нестеренко докажут, то заместителю губернатора грозит до 10 лет лишения свободы по статье УК РФ, передают в информагентстве.

На данный момент дома и в кабинете Нестеренко сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ведут обыски.