Раскрыта причина задержания заместителя губернатора Кубани по строительству

Следователи выяснили, что чиновник неоднократно подписывал акты о завершении строительных работ, но на деле они были либо на этапе строительства, либо с нарушениями. Все документы, подпись на которых ставил Нестеренко, касаются объектов, построенных в 2023—2024 годах.