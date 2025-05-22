Девушка погибла, дети ранены из-за атаки ВСУ в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего погибла женщина 1990 года рождения, а четверо детей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Васильевском округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый малыш», — отметил он в своем телеграм-канале.
По информации, дети получили ранения средней степени тяжести и сейчас им оказывается медицинская помощь. Балицкий добавил, что угрозы для их жизни нет.
Согласно данным Минздрава региона, детей госпитализируют в Мелитопольскую областную больницу, также запланированы телемедицинские консультации с федеральными специалистами.
Губернатор подчеркнул, что поддерживает связь с оперативными службами. «Пострадавшим и семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», — добавил он.
Ранее в Запорожской области были уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ.