В Германии за сутки произошло второе нападение с ножом на детей

Пострадавший подросток был госпитализирован с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Ранее в тот же день в Берлине 12-летний ребенок получил тяжелые ранения в результате нападения с ножом в школе. Полиция разыскивает 13-летнего подозреваемого в этом инциденте.