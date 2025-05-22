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В Германии за сутки произошло второе нападение с ножом на детей

В Германии зафиксировано второе за день нападение с ножом на несовершеннолетнего.

В Германии зафиксировано второе за день нападение с ножом на несовершеннолетнего. В городе Ремшайд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) 13-летний подросток получил серьезные ножевые ранения. Инцидент произошел спустя несколько часов после аналогичного случая в берлинской школе. Об этом сообщило издание Bild.

По данным полиции, конфликт возник между тремя подростками. Во время драки 11-летний мальчик иракского происхождения нанес 13-летнему школьнику два ножевых удара в ногу. Двое участников инцидента скрылись с места происшествия, однако позже одного из них удалось задержать. После допроса несовершеннолетнего отпустили домой под ответственность родителей.

«… 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу», — написало издание.

Пострадавший подросток был госпитализирован с серьезными, но не опасными для жизни травмами. Ранее в тот же день в Берлине 12-летний ребенок получил тяжелые ранения в результате нападения с ножом в школе. Полиция разыскивает 13-летнего подозреваемого в этом инциденте.

Ранее сообщалось, что Меркель раскритиковала политику Германии по борьбе с нелегальной миграцией.