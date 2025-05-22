Обломки украинского беспилотника упали на окраине Иванова

Ранее российские средства ПВО уже неоднократно перехватывали украинские беспилотники в различных регионах страны. Так, в ночь на 1 мая было уничтожено десять дронов ВСУ над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, а в результате одной из атак в Валуйках пострадал мирный житель.