Обломки украинского беспилотника упали на окраине Иванова

Обломки дрона ВСУ обнаружили около жилых домов в Иванове.
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на окраине Иванова, в результате чего были выбиты стекла в нескольких жилых домах. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали на окраине города Иваново. По предварительным данным, выбиты стекла в нескольких домах, пострадавших среди населения нет», — заявили в штабе. Его слова привод ТАСС.
Ранее российские средства ПВО уже неоднократно перехватывали украинские беспилотники в различных регионах страны. Так, в ночь на 1 мая было уничтожено десять дронов ВСУ над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, а в результате одной из атак в Валуйках пострадал мирный житель.