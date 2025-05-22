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Трамп сделал шокирующее заявление об ожирении

Каждый пятый ребенок в США страдает избыточным весом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

Трамп высказался о детском ожирении.

Каждый пятый ребенок в США страдает избыточным весом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас — более 20%», — заявил Трамп, выступая перед собравшимися. Глава государства также отметил, что сегодня у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание. Кроме того, по данным президента, аутизм диагностируют у одного из 31 ребенка, хотя ранее этот показатель составлял всего 1 случай на 10 тысяч.