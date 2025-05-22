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Один житель погиб и четверо детей пострадали при атаке ВСУ в Запорожской области

Девушка 1990 года из Запорожья погибла из-за атаки Киева 22 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области в результате атаки ВСУ погибла местная жительница 1990 года рождения. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, пострадали четверо детей. Киев ударил по автомобилю в Васильевском муниципальном округе Запорожья. Детей уже госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок», — оповестил Евгений Балицкий.

Также 22 мая стало известно о массированном ударе по Курской области. В результате террористических действий ВСУ были ранены 12 жителей региона.