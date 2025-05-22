СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Льгов Курской области

Боевики ВСУ 22 мая атаковали гражданскую инфраструктуру Льгова Курской области. Массированный обстрел стал причиной ранения минимум 12 мирных жителей. В связи с этим в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее данным, украинские солдаты атаковали Льгов 22 мая «в вечернее время». Точное количество пострадавших неизвестно, информация по этому вопросу уточняется, подчеркнули в СК.
«В качестве цели боевики выбрали гражданские объекты. По данному факту ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — цитирует слова Светланы Петренко ТАСС.
Кроме того, один из украинских БПЛА атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева. Его доставили в больницу с травмами бедра и руки.