Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Льгов Курской области

По данным СК России, ВСУ совершили целенаправленный обстрел Льгова Курской области, пострадали минимум 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ 22 мая атаковали гражданскую инфраструктуру Льгова Курской области. Массированный обстрел стал причиной ранения минимум 12 мирных жителей. В связи с этим в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о теракте, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее данным, украинские солдаты атаковали Льгов 22 мая «в вечернее время». Точное количество пострадавших неизвестно, информация по этому вопросу уточняется, подчеркнули в СК.

«В качестве цели боевики выбрали гражданские объекты. По данному факту ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — цитирует слова Светланы Петренко ТАСС.

Кроме того, один из украинских БПЛА атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева. Его доставили в больницу с травмами бедра и руки.