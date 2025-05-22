Уголовное дело возбудили по факту обстрела Льгова ВСУ

ВСУ атаковали Льгов 22 мая — они нанесли удар по трассе Курск — Рыльск. По словам врио губернатора, в результате атаки травмы получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки были повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома.