Уголовное дело возбудили по факту обстрела Льгова ВСУ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Льгова в Курской области — украинские войска выбрали в качестве целей гражданские объекты. Об этом в четверг, 22 мая, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— Точное количество пострадавших уточняется. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению, — заявила Петренко.
Дело было возбуждено Главным военным следственным управлением СК России по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), передает Telegram-канал Следком.
ВСУ атаковали Льгов 22 мая — они нанесли удар по трассе Курск — Рыльск. По словам врио губернатора, в результате атаки травмы получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки были повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома.