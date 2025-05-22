G7 пригрозила ужесточить санкции против России

G7 планирует ужесточить санкции.
Страны «Большой Семерки» пригрозили ужесточить санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом говорится в коммюнике министров финансов и глав центробанков стран G7, принятом по итогам встречи в Канаде.
«Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий. Включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций [против РФ]», — говорится в сообщении G7.
Ранее европейские союзники Украины обсуждали возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2» и его блокировки в случае отказа России от 30-дневного прекращения огня. Эта мера требует согласия всех стран ЕС и может существенно повлиять на энергетическую безопасность Европы.
Президент России Владимир Путин заявлял о готовности российской стороны к совместной работе с Украиной над меморандумом, включающим, в частности, договоренности о прекращении огня. Как сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, РФ намерена дополнительно сформулировать и предоставить отдельный список условий для прекращения огня на территории Украины, напоминает RT.