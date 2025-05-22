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СК возбудил дело против ВСУ после теракта в Курской области

В рамках предварительного следствия планируется установить всех участников преступления.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту теракта, совершенного украинскими военнослужащими в городе Льгов Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Инцидент произошел в вечернее время, когда вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреляли населенный пункт, при этом в качестве целей были выбраны гражданские объекты. Точное число пострадавших на данный момент уточняется.

По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета России начало расследование и возбудило уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за террористический акт (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Это свидетельствует о серьезности ситуации и необходимости привлечения виновных к ответственности.

В рамках предварительного следствия планируется установить всех участников преступления и привлечь их к ответственности. Следственные органы работают над сбором доказательств и выявлением всех лиц, причастных к обстрелу гражданских объектов, чтобы обеспечить правосудие и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ранения главы Беловского района Курской области Николая Волобуева в результате атаки беспилотника ВСУ.