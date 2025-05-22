СК возбудил дело против ВСУ после теракта в Курской области

В рамках предварительного следствия планируется установить всех участников преступления и привлечь их к ответственности. Следственные органы работают над сбором доказательств и выявлением всех лиц, причастных к обстрелу гражданских объектов, чтобы обеспечить правосудие и предотвратить подобные инциденты в будущем.