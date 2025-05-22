Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по курскому Льгову

СКР: представители ВСУ, причастные к данному преступлению, понесут наказание.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела города Льгова Курской области украинскими военными. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В качестве цели боевики выбрали гражданские объекты», — заявила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал «Следком».
По ее данным, точное число пострадавших пока уточняется. Следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.
ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову 22 мая, в результате чего пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск.