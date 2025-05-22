Shot: ВСУ атакует аэродром в Иванове

Атака на аэродром в Иванове произошла на фоне масштабной ночной атаки украинских беспилотников на центральные регионы России, зафиксированной с 21 на 22 мая. По данным Минобороны, в ту ночь средствами ПВО было уничтожено 105 дронов, а последствия атак привели к временным ограничениям в работе ряда аэропортов и задержкам авиарейсов.