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Shot: ВСУ атакует аэродром в Иванове

Украинские беспилотники атаковали аэродром «Северный» в Иваново вечером 22 мая. Об этом сообщают местные жители.

ВСУ атакует беспилотниками важный объект в Иванове.

Украинские беспилотники атаковали аэродром «Северный» в Иваново вечером 22 мая. Об этом сообщают местные жители.

«По целям в небе успешно работает ПВО, обломки сбитых БПЛА упали за территорией объекта», — передает Shot со ссылкой на очевидцев.

Атака на аэродром в Иванове произошла на фоне масштабной ночной атаки украинских беспилотников на центральные регионы России, зафиксированной с 21 на 22 мая. По данным Минобороны, в ту ночь средствами ПВО было уничтожено 105 дронов, а последствия атак привели к временным ограничениям в работе ряда аэропортов и задержкам авиарейсов.