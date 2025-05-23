Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково

В тот же день ведомство приостановило работу московской авиагавани Жуковский. Ранее в нем и Домодедове временно ограничили прием и отправку самолетов. Позднее Росавиация сообщила, что сняла ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино).