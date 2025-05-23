Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и отправку авиарейсов в столичном аэропорте Внуково. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 23:35 МСК введены в аэропорту Внуково, — передает Telegram-канал Представитель Росавиации.
В тот же день ведомство приостановило работу московской авиагавани Жуковский. Ранее в нем и Домодедове временно ограничили прием и отправку самолетов. Позднее Росавиация сообщила, что сняла ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, а также в аэропорту Владимира (Семязино).
В Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие 12 часов российские средства противовоздушной обороны уничтожили 159 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Больше всего дронов ликвидировали над Орловской областью — 54 беспилотника.