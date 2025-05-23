Оперштаб: В частном секторе Иваново упали обломки БПЛА

На месте происшествия работают ответственные службы, которые занимаются обезвреживанием обломков. По поручению губернатора администрацией города будет проведена оценка ущерба и организовано устранение последствий.
Ещё три бепилотника до этого уничтожили в Шуйском районе Ивановской области. В оперштабе уточнили, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Граждан попросили соблюдать все необходимые меры безопасности.
Вечером 22 мая шесть украинских дронов силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Брянской областями. Всего за прошедший день российские военные перехватили более 150 вражеских БПЛА.