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Оперштаб: В частном секторе Иваново упали обломки БПЛА

На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков беспилотного летательного аппарата на территории частного сектора. В результате инцидента пострадавших нет, однако в нескольких частных домах выбиты стёкла.

Источник: Life.ru

На месте происшествия работают ответственные службы, которые занимаются обезвреживанием обломков. По поручению губернатора администрацией города будет проведена оценка ущерба и организовано устранение последствий.

Ещё три бепилотника до этого уничтожили в Шуйском районе Ивановской области. В оперштабе уточнили, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Граждан попросили соблюдать все необходимые меры безопасности.

Вечером 22 мая шесть украинских дронов силы ПВО уничтожили в небе над Калужской и Брянской областями. Всего за прошедший день российские военные перехватили более 150 вражеских БПЛА.