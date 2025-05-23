Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Льгов

ВСУ атаковали Льгов при помощи HIMARS.
Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области увеличилось до 16 человек, сообщает глава региона Александр Хинштейн. По его словам, среди пострадавших есть дети, часть жителей отпущены на амбулаторное лечение.
«14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти! Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
После ракетной атаки сотрудники администрации города и ремонтные бригады оперативно провели обход пострадавших домов. По данным на 23:00 22 мая, повреждения получили 30 частных домов, в 26 квартирах (в трех многоквартирных домах) выбиты окна. Также пострадали два магазина, автомойка, повреждены 14 легковых и девять грузовых автомобилей.
ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову 22 мая. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск на въезде в город.