Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Льгов

«14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти! Два человека отпущены на амбулаторное лечение: у них легкие ссадины после обстрела», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.