Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова

В Иванове зафиксировано падение обломков украинского беспилотника. Согласно оперативной информации, в результате происшествия повреждены оконные конструкции в ряде жилых зданий, однако человеческих жертв не зарегистрировано. Об этом проинформировал региональный оперативный штаб.
«На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде частных домовладений», — рассказали в оперштабе.
На месте происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы с участием экстренных служб. После завершения мероприятий по обследованию и обезвреживанию фрагментов БПЛА местные власти приступят к оценке нанесенного ущерба и ликвидации последствий инцидента.
В оперативном штабе сообщили, что в области продолжает действовать режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов.
Ранее KP.RU писал, что при атаке БПЛА в Ивановской области два человека получили легкие травмы.