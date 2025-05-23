Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова

В Иванове зафиксировано падение обломков украинского беспилотника. Согласно оперативной информации, в результате происшествия повреждены оконные конструкции в ряде жилых зданий, однако человеческих жертв не зарегистрировано. Об этом проинформировал региональный оперативный штаб.